Dal 27 luglio stop alle chiamate dei call center sul cellulare: ecco come fare (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dal 27 luglio 2022 è possibile dire basta alle telefonate da parte dei call center, spesso troppo frequenti e fastidiose. Infatti, grazie all’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni anche alle utenze mobili (prima era fattibile solo per quelle fisse), i cittadini potranno bloccare le chiamate pubblicitarie semplicemente iscrivendosi alle liste. Vi raccomandiamo... Cambiano le regole per bloccare i call center da cellulare: ecco come La nuova normativa, che permetterà di iscrivere anche i numeri mobili al Registro pubblico delle Opposizioni, sarà in vigore a partire da fine ge... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dal 272022 è possibile dire bastatelefonate da parte dei, spesso troppo frequenti e fastidiose. Infatti, grazie all’allargamento del Registro pubblico delle opposizioni ancheutenze mobili (prima era fattibile solo per quelle fisse), i cittadini potranno bloccare lepubblicitarie semplicemente iscrivendosiliste. Vi raccomandiamo... Cambiano le regole per bloccare idaLa nuova normativa, che permetterà di iscrivere anche i numeri mobili al Registro pubblico delle Opposizioni, sarà in vigore a partire da fine ge... ...

