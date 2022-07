Covid nel carcere di Civitavecchia, Fns Cisl Lazio lancia l’allarme: “Ci sono 91 positivi” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Civitavecchia – “Apprendiamo con preoccupazione che risultano 74 detenuti positivi da Covid-19 ed così, anche, 17 unità di Polizia Penitenziaria nel carcere NC CC Civitavecchia”. A darne notizia è la Fns Cisl Lazio Il sindacato sottolinea inoltre che “attualmente sono presenti 445 detenuti , rispetto ai 357 previsti, cioè un sovraffollamento di 88 detenuti. Mentre nel carcere mancano 54 unità di Polizia Penitenziaria, considerato che i previsti sono 282 ma presenti sono solo 228 agenti”. La Fns Cisl Lazio ha chiesto agli organi preposti: “Ogni utile iniziativa atta a tutelare il personale ivi operante in tale sede di servizio ed evitare l’aumento di contagio tra il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022)– “Apprendiamo con preoccupazione che risultano 74 detenutida-19 ed così, anche, 17 unità di Polizia Penitenziaria nelNC CC”. A darne notizia è la FnsIl sindacato sottolinea inoltre che “attualmentepresenti 445 detenuti , rispetto ai 357 previsti, cioè un sovraffollamento di 88 detenuti. Mentre nelmancano 54 unità di Polizia Penitenziaria, considerato che i previsti282 ma presentisolo 228 agenti”. La Fnsha chiesto agli organi preposti: “Ogni utile iniziativa atta a tutelare il personale ivi operante in tale sede di servizio ed evitare l’aumento di contagio tra il ...

