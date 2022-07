Colpo United, Lisandro Martinez dall’Ajax per oltre 57 mln (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Manchester United mette a segno un nuovo e importante Colpo di mercato. Il club inglese ha portato a termine il trasferimento di Lisandro Martínez dall’Ajax. Il difensore passa ai Red Devils, dove ritrova il tecnico Erik ten Hag in panchina. Un nuovo innesto, dunque, in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Manchestermette a segno un nuovo e importantedi mercato. Il club inglese ha portato a termine il trasferimento diMartínez. Il difensore passa ai Red Devils, dove ritrova il tecnico Erik ten Hag in panchina. Un nuovo innesto, dunque, in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Colpo Manchester United, arriva Lisandro Martinez dall’#Ajax. E' uno dei dieci acquisti più cari della storia dei R… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Colpo United, Martinez dall’Ajax per oltre 57 mln: Il Manchester United mette a segno un nuovo… - serieAnews_com : ?? La #Roma vuole ancora un grande colpo: in difesa #Bailly o #Zagadou - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: 'Colpo dal #ManUtd, la #Roma ci pensa: lo ha chiesto Mou' 'C'è un'idea Eric #Bailly, la Roma si è inf… - APesciarelli : @ilciccio67 Ci sono giocatori che prendono colpi e non si fanno mai male e giocatori come Paul e Dybala che si romp… -