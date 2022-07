Cereali – Centinaio: via libera a decreto su fondo grano duro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cereali, Centinaio: Da Conferenza Stato Regioni via libera a decreto su fondo grano duro – “Bene l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni sullo schema di decreto interministeriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante la modifica del decreto 20 maggio 2020, n. 5642 “fondo grano duro”. Con il decreto saranno stanziati 24 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023, 12 milioni per il 2024 e 10 milioni a decorrere dal 2025”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. “Si tratta di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022): Da Conferenza Stato Regioni viasu– “Bene l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni sullo schema diinterministeriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante la modifica del20 maggio 2020, n. 5642 “”. Con ilsaranno stanziati 24 milioni di euro per il 2022, 14 milioni di euro per il 2023, 12 milioni per il 2024 e 10 milioni a decorrere dal 2025”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco. “Si tratta di ...

