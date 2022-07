Calciomercato Napoli | il West Ham prova a strappare due big agli azzurri | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Potrebbe non essere ancora finito il tempo degli addii in casa. Dalla Premier, trattative già avviate per ben due top player degli. Dopo Koulibaly, Insigne e Mertens, anche uno tra Zielinski e Fabian Ruiz potrebbe lasciare ilin questa sessione di mercato. Su di loro, risulta fortissimo l’interesse delHam, pronto a spendere cifre anche piuttosto importanti. Zielinski RuizHam Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, gli Hammers sarebbero disposti ad avvicinarsi di molto alla richiesta deldi 40 milioni di euro pur di aggiudicarsi il trequartista polacco. Quest’ultimo avrebbe già dato il suo ok per un eventuale trasferimento visto che nella scorsa stagione, soprattutto nel finale, ha trovato sempre meno spazio nella ...