Basket, Gandini: “Continuare a crescere per tornare ad essere rilevanti” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Umberto Gandini ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dei calendari 2022/2023. Queste le considerazioni del presidente della Lega Basket Serie A: “Iniziamo un nuovo triennio sotto la mia presidenza. Bisogna avere consapevolezza che il percorso di crescita intrapreso prima del mio arrivo e proseguito nonostante la pandemia, riconosciuto dal mercato dei diritti televisivi, debba Continuare. Dobbiamo Continuare cercando di essere sempre più innovativi e rivolti agli appassionati. Tante cose le possiamo fare a livello centrale. Tantissimo deve essere fatto a livello locale da tutte le società. La cosa più importante è riportare la gente nei palazzetti, avere gioia di condivisione del momento Basket e Continuare a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Umbertoha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dei calendari 2022/2023. Queste le considerazioni del presidente della LegaSerie A: “Iniziamo un nuovo triennio sotto la mia presidenza. Bisogna avere consapevolezza che il percorso di crescita intrapreso prima del mio arrivo e proseguito nonostante la pandemia, riconosciuto dal mercato dei diritti televisivi, debba. Dobbiamocercando disempre più innovativi e rivolti agli appassionati. Tante cose le possiamo fare a livello centrale. Tantissimo devefatto a livello locale da tutte le società. La cosa più importante è riportare la gente nei palazzetti, avere gioia di condivisione del momentoa ...

