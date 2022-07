Barcellona-Juventus 2-2, Kean: “Non è stato facile. Di Maria ci darà molto quest’anno” (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Juventus ha conquistato un ottimo pareggio nel test estivo contro il Barcellona (2-2). I bianconeri hanno risposto due volte a Dembélé con un ottimo Moise Kean, autore di una doppietta. “Non è stato facile stasera, faceva molto caldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni – ha dichiarato l’attaccante al termine del match -. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il Mister, da esterno o da punta. Di Maria? Ha un altro passo, potrà darci molto quest’anno”. “Un buon match, un bel risultato, utile per proseguire questa fase della stagione – ha invece detto il centrocampista svizzero Denis Zakaria -. Si può migliorare, ma la preparazione prosegue bene. Sono contento ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laha conquiun ottimo pareggio nel test estivo contro il(2-2). I bianconeri hanno risposto due volte a Dembélé con un ottimo Moise, autore di una doppietta. “Non èstasera, facevacaldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni – ha dichiarato l’attaccante al termine del match -. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il Mister, da esterno o da punta. Di? Ha un altro passo, potrà darci”. “Un buon match, un bel risultato, utile per proseguire questa fase della stagione – ha invece detto il centrocampista svizzero Denis Zakaria -. Si può migliorare, ma la preparazione prosegue bene. Sono contento ...

GiovaAlbanese : #Bremer convince al primo test significativo, la doppietta di #Kean consente alla #Juventus di chiudere sul 2-2 con… - GiovaAlbanese : #Pogba ha svolto differenziato, tra palestra e piscina. Non si è allenato con i compagni, ma solo per precauzione.… - DiMarzio : .@juventusfc, le parole di #Allegri dopo l'amichevole contro il @FCBarcelona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri dopo il pareggio con il Barcellona: 'Bene Kean, Zakaria è in crescendo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri dopo il pareggio con il Barcellona: 'Bene Kean, Zakaria è in crescendo' -