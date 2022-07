Bagni: “Giudizio sul Napoli è sospeso. Ho un’idea...'' (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatore Bagni che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli non parte favorito e non si può dire che siamo più forti dell’anno scorso come ha detto Osimhen. Kvara non è più forte di Insigne, idem Olivera con Mario Rui e lo stesso Koulibaly che è il più forte al mondo. -afferma Bagni - Nemmeno il più ottimista lo può pensare, vediamo come si comportano i nuovi e poi valuteremo. Il Napoli è sempre stata una squadra difficile da battere, quest’anno non lo posso pensare. I numeri di quelli che sono andati via parlano chiaro. Kim Kim Jae? Sono scettico dovendo sostituire Koulibaly. Lo conosco bene è un buon giocatore di quasi 26 anni, pagato 3 milioni dal Fenerbache e oggi costato 20 milioni con la clausola. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Salvatoreche ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ilnon parte favorito e non si può dire che siamo più forti dell’anno scorso come ha detto Osimhen. Kvara non è più forte di Insigne, idem Olivera con Mario Rui e lo stesso Koulibaly che è il più forte al mondo. -afferma- Nemmeno il più ottimista lo può pensare, vediamo come si comportano i nuovi e poi valuteremo. Ilè sempre stata una squadra difficile da battere, quest’anno non lo posso pensare. I numeri di quelli che sono andati via parlano chiaro. Kim Kim Jae? Sono scettico dovendo sostituire Koulibaly. Lo conosco bene è un buon giocatore di quasi 26 anni, pagato 3 milioni dal Fenerbache e oggi costato 20 milioni con la clausola. -prosegue ...

