Al Pd conviene allearsi con i centristi Tutti i numeri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un orizzonte di scenari non particolarmente rosei separa il Partito democratico dalle elezioni del 25 settembre, anzi, ancora prima, da quella metà di agosto in cui i partiti dovranno consegnare prima i simboli poi le liste per potersi presentare alle elezioni politiche. Alla forza guidata da Enrico Letta toccherà capire in che direzione ampliare il campo – verso il centro o verso i 5 Stelle – e quanto renderlo largo. Le proiezioni attuali parlano di una vittoria del centrodestra, che potrà essere più o meno temperata a seconda delle scelte che verranno fatte nelle prossime settimane. Una elaborazione di YouTrend in partnership con Cattaneo Zanetto & Co ha messo nero su bianco tre scenari possibili: il primo, con Pd e forze di sinistra alleati con i(senza 5 Stelle); il secondo, Pd e forze di sinistra che corrono da soli (senza...