Wta Varsavia 2022: Paolini domina contro Kovinic e vola agli ottavi (Di martedì 26 luglio 2022) Tutto facile per Jasmine Paolini nel match contro Danka Kovinic valido per il primo turno del torneo Wta 250 di Varsavia 2022. L’azzurra sbriga la pratica in poco più di un’ora grazie ad un doppio 6-1 che non lascia dubbi. Ottima prova della numero 58 al mondo, che mette subito le cose in chiaro nel primo game, trovando il break, e dominando anche nel resto del primo set, dopo essere stata comunque costretta ad annullare una palla per il contro break nel quarto game. Nel secondo set, Paolini si issa velocemente sul 4-0, stavolta subisce il contro break (4-1), prima di riprendersi il doppio vantaggio confermandolo nel game decisivo per il match. IL TABELLONE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Tutto facile per Jasminenel matchDankavalido per il primo turno del torneo Wta 250 di. L’azzurra sbriga la pratica in poco più di un’ora grazie ad un doppio 6-1 che non lascia dubbi. Ottima prova della numero 58 al mondo, che mette subito le cose in chiaro nel primo game, trovando il break, endo anche nel resto del primo set, dopo essere stata comunque costretta ad annullare una palla per ilbreak nel quarto game. Nel secondo set,si issa velocemente sul 4-0, stavolta subisce ilbreak (4-1), prima di riprendersi il doppio vantaggio confermandolo nel game decisivo per il match. IL TABELLONE SportFace.

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #WTAWarsaw, #Paolini domina contro #Kovinic e vola agli ottavi - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER PAOLINI! ?? L'azzurra batte Kovinic in 2 set e conquista gli ottavi sulla terra rossa di Varsavia… - sportface2016 : #WTAWarsaw, #Paolini domina contro #Kovinic e vola agli ottavi - losporta360g : Buona la prima a Varsavia per Jasmine Paolini che batte per 6-1 6-1 Danka Kovinic nei sedicesimi di finale. L'itali… - livetennisit : WTA 250 Varsavia e Praga: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre a Varsavia (LIVE) -