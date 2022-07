Valentino e Camera Moda per Act N°1

Leggi su gqitalia

(Di martedì 26 luglio 2022) Era successo la scorsa stagione - durante la Milano Fashion Week Women’s Collection A/I 2023 a Febbraio 2022 - con Marco Rambaldi. Il primo designer a inaugurare un nuovo modo di dare supporto ai giovani talenti, voluto da maisonNazionale dellaitaliana. A settembre sarà la volta di Galib Gassanoff e Luca Lin, fondatori del brand Act N°1 (l'intervista di GQ Italia la trovate qui) a far parte del progetto, scelti per una serie di valori e per una visione che condividono con, come spiega Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, in una nota diffusa per la stampa: «Il lavoro di Galib Gassanoff e Luca Lin è leggero e profondo come dovrebbe essere lo sguardo di ogni giovane designer e forse come dovrebbe essere quello di tutti noi. Multiculturalismo, rispetto della diversità e ...