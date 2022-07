Trovata morta in casa dopo un mese: vicino a lei il suo cane in fin di vita (Di martedì 26 luglio 2022) Il corpo in avanzato stato di decomposizione nel box doccia e il cane, denutrito e disidratato in salotto, ma ancora con la forza di rispondere ai soccorritori. È questa la scena che si è presentata ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 26 luglio 2022) Il corpo in avanzato stato di decomposizione nel box doccia e il, denutrito e disidratato in salotto, ma ancora con la forza di rispondere ai soccorritori. È questa la scena che si è presentata ...

enpaonlus : Grazie ai ?@_Carabinieri_? per esserci sempre! Noi porteremo in Tribunale questo delinquente per una condanna esemp… - repubblica : Mantova, 59enne trovata morta in casa dopo un mese: il suo cane allo stremo l'ha vegliata fino all'arrivo dei socco… - fanpage : La donna è stata trovata morta nel box doccia in avanzato stato di decomposizione. - corrado966 : RT @chruggeriTg2: Mantova, 59enne trovata morta in casa dopo un mese: il suo cane allo stremo l'ha vegliata fino all'arrivo dei soccorsi ht… - enpaonlus : RT @chruggeriTg2: Mantova, 59enne trovata morta in casa dopo un mese: il suo cane allo stremo l'ha vegliata fino all'arrivo dei soccorsi ht… -