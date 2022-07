Tommaso Zorzi, una fan gli indica una cisti. Lui in allarme: “Siete carnefici” (Di martedì 26 luglio 2022) Tommaso Zorzi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ma a turbare il relax estivo tra mare e piscina ci pensa, forse involontariamente, una sua follower. Nelle stories di Instagram, infatti, l’influencer si tocca continuamente il petto mentre pronuncia queste parole: “Una ragazza mi ha fatto notare che sembra che nella storia prima io abbia una cisti qua. In realtà è un osso che sporge, ma sono in paranoia da quando me lo ha scritto. Mi sto facendo delle autodiagnosi che levateve“. Poco dopo fa sapere di aver fatto quel che tutti noi, chi più chi meno, facciamo quando sospettiamo di avere problemi di salute o sintomi che non sappiamo spiegarci: cercare spiegazioni su Google. E subito dopo aggiunge: “A parte gli scherzi, un commento su una caratteristica fisica di una persona può veramente innescare un meccanismo potenzialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ma a turbare il relax estivo tra mare e piscina ci pensa, forse involontariamente, una sua follower. Nelle stories di Instagram, infatti, l’influencer si tocca continuamente il petto mentre pronuncia queste parole: “Una ragazza mi ha fatto notare che sembra che nella storia prima io abbia unaqua. In realtà è un osso che sporge, ma sono in paranoia da quando me lo ha scritto. Mi sto facendo delle autodiagnosi che levateve“. Poco dopo fa sapere di aver fatto quel che tutti noi, chi più chi meno, facciamo quando sospettiamo di avere problemi di salute o sintomi che non sappiamo spiegarci: cercare spiegazioni su Google. E subito dopo aggiunge: “A parte gli scherzi, un commento su una caratteristica fisica di una persona può veramente innescare un meccanismo potenzialmente ...

tommaso_zorzi : Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altr… - tommaso_zorzi : Io parto. Voi fate un po’ come vi pare. Anzi no. Tutti a guardare. #TailorMade - tommaso_zorzi : Io nel frattempo mi godo anche quel bono del mio ragazzo #BattitiLive - FQMagazineit : Tommaso Zorzi, una fan gli indica una cisti. Lui in allarme: “Siete carnefici” - rossimarisa43 : @discoveryplusIT @infotommizorzi @tommaso_zorzi Vista poco fa, sempre una bellissima puntata. -