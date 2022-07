Serie A snobbata? Macché. Un big a settimana: Lukaku, Di Maria, Dybala e Pogba, aspettando gli altri (Di martedì 26 luglio 2022) Da Pogba a Dybala, da Lukaku a Di Maria e Jovic aspettando De Ketelaere, Wijnaldum, Paredes e Kim. Un colpo a settimana di media, come ai bei tempi. Per arrivare a essere da Champions (nel senso di ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Da, daa Die JovicDe Ketelaere, Wijnaldum, Paredes e Kim. Un colpo adi media, come ai bei tempi. Per arrivare a essere da Champions (nel senso di ...

marica178 : @gfandomsdump Ma tu l’hai trovata con i sottotitoli ? Io no quindi guardo le immagini senza capire i dialoghi cioè… - luigina_chris98 : c'e not me e la serie per eccellenza e viene snobbata cosi? - royalswilmon : @Cody__Allen AMO QUESTA SERIE TROPPO SOTTOVALUTATA E SNOBBATA - ZeusMega : #AscoltiTv: Male su rete 4 #HarryWild al 3,76% di share. Ho recuperato la scorsa settimana la prima puntata e devo… - macosinonVALE : @EllyBarbolini anche io sempre snobbata come serie, ma mi era stata consigliata proprio qua su twitter. tutti tutt… -