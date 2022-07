Samantha Cristoforetti, l’astronauta pubblica un selfie spaziale: ma cosa c’è dietro? (Di martedì 26 luglio 2022) Il selfie più bello della storia è quello che Samantha Cristoforetti ha condiviso con gli italiani qualche giorno fa, ma cosa c’è dietro? Nel mondo della scienza, ma anche al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 26 luglio 2022) Ilpiù bello della storia è quello cheha condiviso con gli italiani qualche giorno fa, mac’è? Nel mondo della scienza, ma anche al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

disinformatico : Complimenti a Niccolò Dainelli che sul Gazzettino pubblica una foto TOTALMENTE FALSA di Samantha Cristoforetti. 's… - disinformatico : Il Mattino, il Gazzettino e Leggo pubblicano una foto falsa attribuendola a Samantha Cristoforetti. La bufala è fir… - DavidPuente : No! Questo non è un selfie di Samantha Cristoforetti: è un fotomontaggio (la foto del soggetto originale si trova s… - FactaNews : Avete visto online questo scatto? Non è un selfie di @AstroSamantha, come erroneamente ritenuto da alcuni - greenMe_it : No, Samantha Cristoforetti non ha fatto il selfie dallo spazio più bello della storia -