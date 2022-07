Roma | Dybala si presenta | “Presto per parlare di scudetto”

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Credo siaper iniziare adi”. Paulosiufficialmente come nuovo giocatore della. “C’è voglia, lo scorso anno laha vinto un trofeo importante. Ci sono obiettivi importanti, a tutti piace vincere e quello deve essere il nostro obiettivo: pensare di partita in partita e più avanti vedremo dove saremo perdi obiettivi più importanti. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi”, dice l’attaccante argentino, sbarcato nella capitale alla scadenza del suo contratto con la Juventus. Aindosserà la maglia numero 21. “La maglia numero 10? Per me la cosa più importante è che sappiamo chi è l’ultimo che l’ha indossata (Francesco Totti ...

Come si è consumato l'addio alla Juventus di Dybala, la carta Mourinho per convincere. Decisivo per lo sbarco in giallorosso, oltre al lavoro di Pinto con l'entourage del giocatore, è ...