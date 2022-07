Roma | Dybala si presenta | «Presto per parlare di Scudetto Se segno alla Juve non esulto»

(Di martedì 26 luglio 2022) Asta andando in scena il Paulo-Day. In attesa dellazione holliwoodiana organizzata dai Friedkin al Palazzo della Civiltà Italiana – in programma martedì 26 luglio alle 21 – nella sala stampa di Trigoria si è svolta la prima conferenza stampa del numero 21. L’argentino ha parlato delle sue prime impressioni da giocatore giallorosso e degli obiettivi che spera di raggiungere. Queste le sue parole. Sullo«Credo siaper iniziare adi. C’è voglia, lo scorso anno laha vinto un trofeo importante. Ci sono obiettivi importanti, a tutti piace vincere e quello deve essere il nostro obiettivo: pensare di partita in partita e più avanti vedremo dove saremo perdi ...

