Rapina in una sala scommesse: malvivente porta via 800 euro (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRapina questa mattina al rione Libertà in un centro scommesse. Un uomo armato di un coltello e coperto di bermuda e foulard avrebbe minacciato un dipendente presente in sala e poi sottratto la somma di 800 euro. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

