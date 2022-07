Perché la Germania non estrae il suo gas e invece importa quello russo? (Di martedì 26 luglio 2022) La Germania ha giacimenti di gas di tutto rispetto: all’inizio del millennio, estraeva in media quanto necessario per coprire un quarto della domanda nazionale. Poi la produzione è crollata, e si è messa in condizione di essere ricattata da Putin. Perché? Leggi su corriere (Di martedì 26 luglio 2022) Laha giacimenti di gas di tutto rispetto: all’inizio del millennio,va in media quanto necessario per coprire un quarto della domanda nazionale. Poi la produzione è crollata, e si è messa in condizione di essere ricattata da Putin.

