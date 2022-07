Pd: Letta, 'nuova Direzione tra il 9 e l'11 agosto sulle liste' (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il 2 agosto terminerà il lavoro istruttorio dei segretari regionali" sulle liste e "tra il 9 e l'11 agosto convocheremo una Direzione nazionale e andremo alla chiusura delle scelte". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il 2terminerà il lavoro istruttorio dei segretari regionali"e "tra il 9 e l'11convocheremo unanazionale e andremo alla chiusura delle scelte". Lo ha detto Enricoalladel Pd.

