"Non è stato un suo errore". Leclerc fuori, sconcertante rivelazione: cos'è successo veramente in Francia | Video (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva messo la corsa sui binari giusti nel GP di Francia, prima del testacoda in piena curva 11 che ha messo fine alla sua gara e (forse) alle speranze iridate per lui e la Ferrari. Charles Leclerc è ora distante da Max Verstappen di 63 punti, un abisso. Se il monegasco si è presa tutta la colpa per l'errore che ha portato al terzo “zero” di stagione (dopo le rotture di Barcellona e Baku), per l'ex Campione del Mondo 2016, Nico Rosberg, la colpa non è tutta del numero 16: “Il modo in cui è accaduto l'incidente è stato davvero insolito, tra l'altro non stava neppure spingendo al massimo, ma risparmiando le gomme – ha detto il tedesco – Il posteriore in quel punto della pista è esattamente dove arriva il vento, e una folata o qualcosa del genere può togliere sino al 20% di carico proprio in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Aveva messo la corsa sui binari giusti nel GP di, prima del testacoda in piena curva 11 che ha messo fine alla sua gara e (forse) alle speranze iridate per lui e la Ferrari. Charlesè ora distante da Max Verstappen di 63 punti, un abisso. Se il monegasco si è presa tutta la colpa per l'che ha portato al terzo “zero” di stagione (dopo le rotture di Barcellona e Baku), per l'ex Campione del Mondo 2016, Nico Rosberg, la colpa non è tutta del numero 16: “Il modo in cui è accaduto l'incidente èdavvero insolito, tra l'altro non stava neppure spingendo al massimo, ma risparmiando le gomme – ha detto il tedesco – Il posteriore in quel punto della pista è esattamente dove arriva il vento, e una folata o qualcosa del genere può togliere sino al 20% di carico proprio in ...

