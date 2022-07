Nel 2021 boom di incidenti con i monopattini elettrici (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Salgono nel 2021 i morti per incidenti stradali in Italia rispetto all'anno precedente, segnato dal lungo lockdown primaverile messo in atto per arginare la diffusione del Covid-19. Sono infatti 2.875 le vittime della strada: un balzo in avanti del 20% rispetto all'anno 2020. E crescono a dismisura, sempre nell'anno considerato, anche gli incidenti con i monopattini elettrici, passati, in soli dodici mesi, da 564 del 2020 a 2.101. Il dato emerge nel report Aci-Istat sugli incidenti stradali 2021. Dallo stesso rapporto emerge che la fascia di età tra 20 e 24 anni è la più colpita. I morti in Italia per incidenti stradali nel 2021 Nel 2021 sono 2.875 (in media 7,9 al giorno) i morti in incidenti ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - Salgono neli morti perstradali in Italia rispetto all'anno precedente, segnato dal lungo lockdown primaverile messo in atto per arginare la diffusione del Covid-19. Sono infatti 2.875 le vittime della strada: un balzo in avanti del 20% rispetto all'anno 2020. E crescono a dismisura, sempre nell'anno considerato, anche glicon i, passati, in soli dodici mesi, da 564 del 2020 a 2.101. Il dato emerge nel report Aci-Istat suglistradali. Dallo stesso rapporto emerge che la fascia di età tra 20 e 24 anni è la più colpita. I morti in Italia perstradali nelNelsono 2.875 (in media 7,9 al giorno) i morti in...

