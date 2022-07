Napoli-Kim, Bargiggia: “Clausola super. Le cifre reali dell’operazione” (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-jae in arrivo a Napoli. Paolo Bargiggia ha rivelato alcuni retroscena legati alla trattativa per il difensore. Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa Napoli-Kim: “La società partenopea, ha chiuso la trattativa per Kim questa mattina intorno alle ore 8.00. Venti milioni secchi e pagamento biennale il costo dell’operazione. Contratto di 5 anni a 2.5 mln più bonus per il giocatore e Clausola rescissoria da 50 mln che scatta dopo la seconda stagione”. Il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già visti a Dimaro. Ora il difensore è atteso prima a Roma e poi a Castel di Sangro, seconda base del ritiro azzurro di questa estate. Luciano Spalletti è al lavoro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022) Kim Min-jae in arrivo a. Paoloha rivelato alcuni retroscena legati alla trattativa per il difensore. Paoloai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa-Kim: “La società partenopea, ha chiuso la trattativa per Kim questa mattina intorno alle ore 8.00. Venti milioni secchi e pagamento biennale il costo. Contratto di 5 anni a 2.5 mln più bonus per il giocatore erescissoria da 50 mln che scatta dopo la seconda stagione”. Il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già visti a Dimaro. Ora il difensore è atteso prima a Roma e poi a Castel di Sangro, seconda base del ritiro azzurro di questa estate. Luciano Spalletti è al lavoro ...

