Montalto di Castro | è scomparso un uomo da 5 giorni

(Di martedì 26 luglio 2022) Non si ha nessuna traccia dell’da circa 5. Le persone vicine hanno dichiarato che èdadi. Sulla vicenda, purtroppo, ancora non si sa niente e cela il mistero. L’Purtroppo, non si hanno informazioni dettagliate. Sono state condivise le foto dell’da alcuni profili Facebook con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo e riportarlo a casa. Sulla vicenda, seguiranno aggiornamenti. Foto dal profilo Facebook: Cristina Ronci su Il Corriere della Città.

La Pineta Blu -diFoto da Facebook @lapinetablu Lo Stabilimento Balneare La Pineta Blu Dog Beach si trova a Pescia Romana, un piccolo borgo della maremma tosco - laziale, frazione di ...A seguire, il comune dididove le fiamme hanno messo in difficoltà vari automobilisti rimasti intrappolati sulla statale Aurelia. Infine, Faleria e Tuscania, quest'ultima ha visto ... Montalto di Castro, scoperto in mare relitto aereo della Seconda guerra mondiale