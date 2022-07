Milan, la formula del trasferimento di Daniel Maldini allo Spezia (Di martedì 26 luglio 2022) Daniel Maldini allo Spezia, affare fatto. Il classe 2001 lascia il Milan in prestito secco, questa mattina le visite mediche con il club lig... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022), affare fatto. Il classe 2001 lascia ilin prestito secco, questa mattina le visite mediche con il club lig...

