L’origine del Cha Cha Cha e come si balla

Nella rubrica settimanale Passi di danza tratteremo la vera storia del Cha Cha Cha, la danza latino-americana che ha avuto origine a partire dall'inizio del 1900. La nascita del Cha Cha Cha, L'origine La storia del noto ballo denominato Cha Cha Cha ha inizio con una canzone del musicista Enrique Jorrin, intitolata Danzon e con un nuovo ritmo sincopato in 4/4. Nello specifico si trattava di un tradizionale motivetto messicano che in principio era stato lanciato come Laengañadora. Il ritmo caratteristico era quello tipico di un mambo lento, ma con alcune modifiche. Mentre il mambo prevede un triplo movimento dei fianchi, il Cha Cha Cha ha modificato questo tipo di danza con un movimento di tre passi. Il significato del nome Il Cha Cha Cha è un tipico nome onomatopeico, che rimanda al suono dello strumento di accompagnamento della danza.

