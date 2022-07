La ricetta del Copasir per lo Spazio. L’evento di Formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Il dominio aerospaziale è ormai la frontiera su cui si sta già svolgendo e si svolgerà nel prossimo futuro la competizione in ambito scientifico, economico e militare a livello globale. Per affrontare questa sfida diventa cruciale per l’Italia sia la collaborazione sul piano internazionale sia un potenziamento delle proprie strutture di governance, affinché possa mantenere il proprio livello di eccellenza. Il nostro Paese è infatti uno dei pochi a poter vantare una filiera spaziale completa, ma deve prepararsi a una sfida impegnativa che esige una riflessione sulle proprie attività spaziali. A dirlo è la Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Come mai la corsa allo Spazio diventa più strategica giorno dopo giorno? E che ruolo dovrebbe ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Il dominio aerospaziale è ormai la frontiera su cui si sta già svolgendo e si svolgerà nel prossimo futuro la competizione in ambito scientifico, economico e militare a livello globale. Per affrontare questa sfida diventa cruciale per l’Italia sia la collaborazione sul piano internazionale sia un potenziamento delle proprie strutture di governance, affinché possa mantenere il proprio livello di eccellenza. Il nostro Paese è infatti uno dei pochi a poter vantare una filiera spaziale completa, ma deve prepararsi a una sfida impegnativa che esige una riflessione sulle proprie attività spaziali. A dirlo è la Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (). Come mai la corsa allodiventa più strategica giorno dopo giorno? E che ruolo dovrebbe ...

