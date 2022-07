Juventus | Sky | “Bianconeri interessati a Werner”

Leggi su seriea24

(Di martedì 26 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro in America, ieri è arrivata la prognosi per Pogba, lesione del menisco. Lavoro aerobico e forzato per gli uomini di Allegri in vista dei prossimi impegni. Laè attivissima sul mercato in entrata ma soprattutto anche in uscita, sperando di liberare Ramsey e Arthur. Il giocatore Gallese può rescindere consensualmente il suo contratto e invece il Brasiliano è indirizzato verso Londra, sfonda Gunners. Per il mercato in entrata i, sonoa vari nomi, tra cui Paredes per la mediana e Nikola Milenkovic per la difesa. Per l’attacco, per sostituire numericamente, l’addio di Morata, lasta sondando Luis Muriel dall’Atalanta. I Bergamaschi chiedono circa 15 milioni, accettano anche ...