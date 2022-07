Juve, Nagelsmann: 'In Italia difficile tenersi in forma' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 26 luglio 2022) Julian Nagelsmann Monaco di Baviera, 25 luglio 2022 - Julian Nagelsmann punge, forse involontariamente, la Juventus . Il Bayern Monaco ha accolto negli ultimi giorni Matthijs De Ligt , arrivato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) JulianMonaco di Baviera, 25 luglio 2022 - Julianpunge, forse involontariamente, lantus . Il Bayern Monaco ha accolto negli ultimi giorni Matthijs De Ligt , arrivato ...

GoalItalia : 'In Italia non è facile tenersi in forma' La stoccata di Nagelsmann alla Juve ?? - forumJuventus : Nagelsmann attacca Juve e Serie A: 'De Ligt mi ha detto che qui ha fatto l'allenamento più duro degli ultimi 4 anni… - DenisDecorte : ?? Nagelsmann contro la Juve e il calcio italiano:'De Ligt mi ha detto...' via @OneFootball. Leggilo qui: - DeanPolidano : RT @Juventus_a_vita: Nagelsmann attacca Juve e Serie A: 'In Italia è difficile tenersi in forma' Italiani: 'In Italia è facile, soprattut… - GrilloJuventino : @AJG_Official Ci sono solo due modi per porre fine alla questione: Juve-Bayern in finale di Champions OPPURE Allegr… -