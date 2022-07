Guida tv, i programmi ‘rivoluzionati’ dalle prossime elezioni: Paolo Celata conduce due prime serate su La7, SkyTg24 avrà i confronti diretti tra i leader (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia al voto. Dopo la caduta del Governo Draghi l’appuntamento elettorale è fissato per domenica 25 settembre. Con tutti gli effetti televisivi del caso e con i palinsesti rivoluzionati già ad agosto e partenze anticipate a settembre. Dopo le famose maratone di Enrico Mentana, il “TgLa7” apre le danze inaugurando uno spazio informativo in onda in prime time il lunedì e il mercoledì sera. “La Corsa al Voto”, questo il titolo, inizierà da lunedì 1° agosto con la conduzione di Paolo Celata. Ad agosto continuerà l’appuntamento con “In Onda” ma con una conduzione differente, in vacanza la coppia formata da Concita De Gregorio e David Parenzo al loro posto Luca Telese e Marianna Aprile. La rete di proprietà di Urbano Cairo giocherà d’anticipo riportando in onda tutti i titoli informativi e i volti di punta da inizio settembre: dal giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) L’Italia al voto. Dopo la caduta del Governo Draghi l’appuntamento elettorale è fissato per domenica 25 settembre. Con tutti gli effetti televisivi del caso e con i palinsesti rivoluzionati già ad agosto e partenze anticipate a settembre. Dopo le famose maratone di Enrico Mentana, il “TgLa7” apre le danze inaugurando uno spazio informativo in onda intime il lunedì e il mercoledì sera. “La Corsa al Voto”, questo il titolo, inizierà da lunedì 1° agosto con la conduzione di. Ad agosto continuerà l’appuntamento con “In Onda” ma con una conduzione differente, in vacanza la coppia formata da Concita De Gregorio e David Parenzo al loro posto Luca Telese e Marianna Aprile. La rete di proprietà di Urbano Cairo giocherà d’anticipo riportando in onda tutti i titoli informativi e i volti di punta da inizio settembre: dal giorno ...

