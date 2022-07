Georgette Polizzi torna in ospedale per la sclerosi multipla: “Si è svegliata” (Di martedì 26 luglio 2022) Georgette Polizzi è di nuovo in ospedale, è da lì che ha spiegato ai follower che la sclerosi multipla si è risvegliata e che ha bisogno di un ciclo di cure importante. E’ diventata mamma nel marzo del 2022, è stato il più bello dei suoi ingressi in ospedale, questa volta ovviamente varca la porta azzurra con uno stato d’animo ben diverso ma Georgette Polizzi non molla, sa che è più forte della malattia ma adesso ha bisogno di infusioni di cortisone. “Vincerò per mia figlia” ed è con questa frase in più che affronta la sclerosi multipla. Ha realizzato il sogno più grande, quello a cui credeva di dover rinunciare per sempre, diventare mamma, niente può abbatterla. Il 21 marzo 2022 è nata Sole e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 luglio 2022)è di nuovo in, è da lì che ha spiegato ai follower che lasi è rie che ha bisogno di un ciclo di cure importante. E’ diventata mamma nel marzo del 2022, è stato il più bello dei suoi ingressi in, questa volta ovviamente varca la porta azzurra con uno stato d’animo ben diverso manon molla, sa che è più forte della malattia ma adesso ha bisogno di infusioni di cortisone. “Vincerò per mia figlia” ed è con questa frase in più che affronta la. Ha realizzato il sogno più grande, quello a cui credeva di dover rinunciare per sempre, diventare mamma, niente può abbatterla. Il 21 marzo 2022 è nata Sole e ...

