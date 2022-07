Gene Gnocchi punzecchia i reality, ma suo fratello Charlie è in lizza per il Grande Fratello Vip (Di martedì 26 luglio 2022) Gene Gnocchi durante una sua recente intervista per La Stampa ha parlato di televisione e di reality che farebbe “solo se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”. “Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee. reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”. Il conduttore e attore vede così i reality come “ultima ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022)durante una sua recente intervista per La Stampa ha parlato di televisione e diche farebbe “solo se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”. “Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i, i giochi: molti adattamenti, poche idee.con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”. Il conduttore e attore vede così icome “ultima ...

