GdS – Zhang vende l’Inter? No | c’è la volontà di proseguire

Steven Zhang e Suning non vogliono vendere l'Inter Puntuale come un temporale estivo ecco chi si torna a parlare di una possibile cessione dell'Inter da parte di Suning e di Steven Zhang. A spegnere l'incendio e a far calmare le voci ci pensa la Gazzetta dello Sport secondo cui il gruppo cinese non ha alcuna intenzione – almeno per il momento – di lasciare il timone della Beneamata. "Non vende. Perché è inutile girarci intorno, è la domanda che da diversi mesi ormai aleggia intorno all'Inter e a Steven Zhang e che negli ultimi giorni è tornata ad affacciarsi, in mezzo a mille voci che assicurano il contrario, a esperti (o presunti tali) che giurano di essere a conoscenza di chissà quali scenari".

