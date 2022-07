Fontana: “Elezioni? Non cambio programmi, mi ricandido in Lombardia” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho nessuna intenzione di cambiare i programmi che ho già annunciato, aspetterò le Elezioni regionali per ricandidarmi come presidente di questa Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione odierna del Consiglio regionale, smentendo ogni ipotesi di un suo impegno come candidato alle prossime Elezioni politiche. E circa l’eventualità di presentare dimissioni anticipate per consentire lo svolgimento in un unico giorno delle Elezioni politiche con quelle amministrative, Fontana risponde: “Assolutamente no e non credo ci siano neanche più i tempi, ammesso che a qualcuno fosse venuto in mente”. A meno che, sottolinea, “non sia il governo a decidere per un election day”. Quanto alla possibile ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho nessuna intenzione di cambiare iche ho già annunciato, aspetterò leregionali per ricandidarmi come presidente di questa Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine della riunione odierna del Consiglio regionale, smentendo ogni ipotesi di un suo impegno come candidato alle prossimepolitiche. E circa l’eventualità di presentare dimissioni anticipate per consentire lo svolgimento in un unico giorno dellepolitiche con quelle amministrative,risponde: “Assolutamente no e non credo ci siano neanche più i tempi, ammesso che a qualcuno fosse venuto in mente”. A meno che, sottolinea, “non sia il governo a decidere per un election day”. Quanto alla possibile ...

