(Di martedì 26 luglio 2022) “Sono pochissime le immissioni in ruolo per i docenti stabilite dal Ministero dell’istruzione. Su 94.130 in tutta Italia, asaranno soltanto 359, pari allo 0.38%. Di quest’ultime 94 sono suldidi 1.300, che ogni anno il Ministero affida in deroga attraverso le supplenze”. Lo dice il segretario della Flcdi, Pietro Patti. L'articolo .

orizzontescuola : Flc Cgil Messina: sul sostegno 94 assunzioni a fronte di un’esigenza di 1.300 posti - GiornaleLORA : Scuola: Flc Cgil Messina, pochissime immissioni in ruolo, soprattutto sul sostegno - palermo24h : Messina. L’Flc Cgil al rettore Cuzzocrea: “Rispetti normativa su contrattazione” - messina_oggi : “Il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, la smetta di continuare ad avere atteggiamenti antisin… - palermo24h : Policlinico: Flc Cgil Messina, rettore rispetti la normativa sulla contrattazione -

Messina Oggi

Lo scrive in una nota il segretario delladi Messina, Pietro Patti. "Dopo l'incontro con alcuni dirigenti medici EP del Policlinico per discutere sugli aspetti relativi al contratto " ...... anche perché la call veloce la vado a fare al netto dei posti che vengono accantonati per il concorso ordinario quindi questi posti non li do alla call veloce ,' spiega l'esperta di. Quanto ... Policlinico, Flc Cgil: “Il rettore rispetti la normativa sulla contrattazione” La FLC ha ribadito la necessità di riconvocare un tavolo per trovare un accordo che non penalizzi ulteriormente i lavoratori del Settore Ricerca.