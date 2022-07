Covid oggi Basilicata, 958 contagi e 3 morti: bollettino 26 luglio (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 958 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.538 tamponi eseguiti. Le persone decedute, di età compresa fra 84 e 94 anni, risiedevano a Marsico Nuovo, Matera e Melfi. Nello stesso report sono state registrate 1232 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 91 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 40 nell’ospedale di Potenza; 61 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.248. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 958 ida coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 3.538 tamponi eseguiti. Le persone decedute, di età compresa fra 84 e 94 anni, risiedevano a Marsico Nuovo, Matera e Melfi. Nello stesso report sono state registrate 1232 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 91 di cui 3 (+2) in terapia intensiva: 40 nell’ospedale di Potenza; 61 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 15.248. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

