Covid, Costa: "A breve riduzione isolamento positivi asintomatici" (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) - "Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile. E allora convivenza a mio avviso significa anche rivedere e rivalutare le regole dell'isolamento in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente io prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere una revisione, una riduzione dell'isolamento per chi è positivo, ma non ha sintomi". A prospettarla come una revisione che dovrebbe avvenire a stretto giro è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto oggi ad 'Agorà Estate' su Rai3. Ma la riflessione di Costa si spinge anche più in avanti: "Dopodiché - ha aggiunto infatti il sottosegretario - io credo che il passo successivo per arrivare a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute) - "Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile. E allora convivenza a mio avviso significa anche rivedere e rivalutare le regole dell'in caso disenza sintomi. Sicuramente io prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere una revisione, unadell'per chi è positivo, ma non ha sintomi". A prospettarla come una revisione che dovrebbe avvenire a stretto giro è stato il sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto oggi ad 'Agorà Estate' su Rai3. Ma la riflessione disi spinge anche più in avanti: "Dopodiché - ha aggiunto infatti il sottosegretario - io credo che il passo successivo per arrivare a una ...

