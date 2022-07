Come sta cambiando il calcio tedesco, intervista a René Maric (Di martedì 26 luglio 2022) René Mari? non ha ancora compiuto trent’anni, ma il suo nome è famoso tra gli addetti ai lavori da diverso tempo. La sua attività di scrittore per uno dei blog calcistici più celebri e autorevoli a livello internazionale, Spielverlagerung, gli è valsa l’attenzione di diverse personalità nel mondo del professionismo. Maric ha iniziato a collaborare dal punto di vista didattico con club e federazioni nazionali, fino a diventare uno degli assistenti di Marco Rose, alla Red Bull Salisburgo (prima U19 e poi prima squadra), poi al Borussia Mönchengladbach e al Borussia Dortmund. In questa intervista ha risposto ad alcune domande sulla particolarità del suo percorso personale e sui compiti e metodi di lavoro nel corso delle esperienze, ma ci ha anche dato il suo punto di vista peculiare su questioni più ampie che riguardano il ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 26 luglio 2022)Mari? non ha ancora compiuto trent’anni, ma il suo nome è famoso tra gli addetti ai lavori da diverso tempo. La sua attività di scrittore per uno dei blog calcistici più celebri e autorevoli a livello internazionale, Spielverlagerung, gli è valsa l’attenzione di diverse personalità nel mondo del professionismo.ha iniziato a collaborare dal punto di vista didattico con club e federazioni nazionali, fino a diventare uno degli assistenti di Marco Rose, alla Red Bull Salisburgo (prima U19 e poi prima squadra), poi al Borussia Mönchengladbach e al Borussia Dortmund. In questaha risposto ad alcune domande sulla particolarità del suo percorso personale e sui compiti e metodi di lavoro nel corso delle esperienze, ma ci ha anche dato il suo punto di vista peculiare su questioni più ampie che riguardano il ...

GiovaQuez : 'Aiuteremo sicuramente il popolo ucraino a liberarsi dal regime che è anti-popolo e anti-storia'. Lavrov ha ammesso… - ScaltritiLab : Il vero progresso scientifico secondo me si realizza quando notizie come l’asportazione di un aneurisma cerebrale i… - EnricoTurcato : C’è chi azzarda 2 mesi, chi uno, chi sta nel mezzo e sceglie 40 giorni. Nessuno sa con certezza quando tornerà… - ZPeppem : RT @ELENAGORINI2: Salvini che parla a sproposito Meloni che urla a sproposito Berlusconi che è uno sproposito vivente Non capisco come si p… - v2Dark : Praticamente sta applicando la strategia di marketing elettorale del primo M5S: promettere una serie di cose 'di bu… -