Canoa slalom | Mondiali Augusta 2022 | dieci azzurri al via | Stefanie Horn guida la spedizione

(Di martedì 26 luglio 2022) “Il 42mo Campionato del mondo died extremeprenderà il via ufficialmente da mercoledì 27 a domenica 30 luglio sul canale di Augsburg, in Germania, il luogo dove è iniziato il cammino olimpico della disciplina ai Giochi di Monaco 72, prima di entrare ufficialmente nel programma a cinque cerchi da Barcellona 92. Si tratta di uno dei campi di gara più famosi del mondo, rinnovato e migliorato per festeggiare al meglio il 50° anniversario di questa importante ricorrenza“. Lo fa sapere la Federin una nota. “Sono attesi circa 300 atleti in rappresentanza di 52 federazioni, provenienti da cinque continenti, con tutto il Gotha della disciplina pronto a sfidarsi per conquistare almeno uno deititoli iridati in palio: otto per lae due per la nuova disciplina olimpica da Parigi ...