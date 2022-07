Bologna: ad un passo accordo col Rennes per la cessione di Theate (Di martedì 26 luglio 2022) Arthur Theate è pronto a trasferirsi al Rennes. Come riportato da Sky Sport, infatti, il Bologna avrebbe trovato un accordo con i francesi sulla base di venti milioni più due di bonus. Sembra tutto risolto anche con l’agente del calciatore. Nelle prossime ore, dunque, il difensore svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra chiudendo la sua parentesi in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Arthurè pronto a trasferirsi al. Come riportato da Sky Sport, infatti, ilavrebbe trovato uncon i francesi sulla base di venti milioni più due di bonus. Sembra tutto risolto anche con l’agente del calciatore. Nelle prossime ore, dunque, il difensore svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra chiudendo la sua parentesi in Serie A. SportFace.

sportface2016 : #Bologna | Ad un passo accordo col #Rennes per la cessione di #Theate - Eleonora_5112 : @0NLYTH3BR4V3E Passo per Bologna e giuro che ti ci porto - ennemme : Nel settembre di quello stesso 2007, a Bologna e in altre città, ci sarebbe stato il Vaffa Day promosso da Beppe Gr… - maglionibrutti : a Bologna (metro B) dopo tipo 2 mesi di scale mobili non funzionanti hanno messo dei LED con scritto 'scala mobile… - OAccomando91 : #Reggina, pronto il doppio colpo: ad un passo l’arrivo di #Gori dalla #Fiorentina e soprattutto #Santander, svincol… -