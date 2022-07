Benedetta Rossi si confida con le fan: 'Siamo in tante ad avere questo problema' (Di martedì 26 luglio 2022) Benedetta Rossi ha scritto su Instagram un lungo post in cui non solo si è sfogata ma anche confrontata con la sua community, raccontando molto di se stessa e delle sue fragilità. Foto: Kikapress ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022)ha scritto su Instagram un lungo post in cui non solo si è sfogata ma anche confrontata con la sua community, raccontando molto di se stessa e delle sue fragilità. Foto: Kikapress ...

cuteasbbokari : raga è ufficiale: ho iniziato a seguire benedetta rossi su instagram. non uscirò più di casa addio è stato un piacere - itschiague : Raga ma Benedetta Rossi fa tipo degli instore??? Vorrei troppo portarci mi madre - StancaDelLouvre : RT @crisalidemalva: Buon compleanno alla colf di Poldino, ex poeta e pornostar ora temuto nemico di Albano&Romina, di nazisti, fascisti, Pu… - stocazzzzzo : RT @crisalidemalva: Buon compleanno alla colf di Poldino, ex poeta e pornostar ora temuto nemico di Albano&Romina, di nazisti, fascisti, Pu… - FabrizioGRIMA : RT @crisalidemalva: Buon compleanno alla colf di Poldino, ex poeta e pornostar ora temuto nemico di Albano&Romina, di nazisti, fascisti, Pu… -