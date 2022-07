“Battiti Live”, tra gli ospiti di stasera Francesca Michielin, Elodie e Carl Brave (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che stasera vedrà tra gli ospiti Francesca Michielin, Elodie e Carl Brave. “Battiti Live” stasera nuovo appuntamento con Francesca Michielin, Elodie, Carl Brave Battiti Live, stasera con Francesca Michielin, Elodie e Carl Brave“Radio Norba Cornetto Battiti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto”, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci chevedrà tra gli. “nuovo appuntamento concon“Radio Norba Cornetto...

GiuntaFlavia : RT @radionorba: Ci siamo! Questa sera quarto appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live da Gallipoli! Scopri chi sarà con noi da… - telodogratis : Battiti Live 2022, la scaletta della puntata di stasera: i cantanti sul palco - MARACONTALDO1 : @BABYKMUSIC CIAO CLAUDIA STASERA TI GUARDERÒ IN TV CON BATTITI LIVE ?? - CarloRuocco6 : @BABYKMUSIC Idola mia stasera ti vedrò al battiti live - IOdonna : Non solo Elodie. Si esibiranno i The Kolors, Rkomi, Alvaro Soler, anche (e ancora) Fedez, Tananai e Mara Sattei...… -