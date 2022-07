Aumenta il costo di Amazon Prime a 49,90€ (Di martedì 26 luglio 2022) Aumenta il costo di Amazon Prime che passa dagli attuali 36€ ai 49,90€ l’anno con un incremento del 38,6% e del 25% sull’abbonamento mensile. È il secondo aumento dal lancio del servizio in Italia, il primo nel 2018 quando il costo è passato ai 36€ attuali e fu introdotto l’abbonamento mensile a 3,99€. La motivazione dell’aumento sarebbe dovuto all’aumento del prezzo della benzina e dell’inflazione. Smartwatch Huawei in offerta con sconti fino a 200€ Aumenta il costo di Amazon Prime La società di Seattle lo ha comunicato tramite e-mail ai propri clienti iscritti al servizio, dal prossimo 15 settembre il costo di Amazon Prime passa dai 36€ annuali ai 49,90€ e dai 3,99€ ai 4,99€ per ... Leggi su pantareinews (Di martedì 26 luglio 2022)ildiche passa dagli attuali 36€ ai 49,90€ l’anno con un incremento del 38,6% e del 25% sull’abbonamento mensile. È il secondo aumento dal lancio del servizio in Italia, il primo nel 2018 quando ilè passato ai 36€ attuali e fu introdotto l’abbonamento mensile a 3,99€. La motivazione dell’aumento sarebbe dovuto all’aumento del prezzo della benzina e dell’inflazione. Smartwatch Huawei in offerta con sconti fino a 200€ildiLa società di Seattle lo ha comunicato tramite e-mail ai propri clienti iscritti al servizio, dal prossimo 15 settembre ildipassa dai 36€ annuali ai 49,90€ e dai 3,99€ ai 4,99€ per ...

