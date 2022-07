Amazon Prime, dal 2023 l’abbonamento sarà più costoso: ecco i nuovi prezzi (Di martedì 26 luglio 2022) Amazon Prime aumenta il prezzo degli abbonamenti. L’incremento sta venendo comunicato in queste ore ai vari clienti Prime attraverso email, e nel dettaglio si passerà dai 3.99 euro mensili ai 4.99, mentre, per chi ha un abbonamento annuale, si passerà dagli attuali 36 euro ai 49.90 euro ogni 12 mesi. Amazon Prime, 26/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di aumenti abbastanza consistenti, leggasi del 25 per cento per quelli mensili, e del 39 per cento per quelli annuali, e l’azienda di Jeff Bezos li ha giustificati così: “Gentile cliente Prime – si legge sulla email in viata in queste ore – Grazie per essere iscritto ad Amazon Prime. Ti contattiamo per informarti di una modifica futura al prezzo del tuo abbonamento. A partire dal 15 settembre 2022, il ... Leggi su computermagazine (Di martedì 26 luglio 2022)aumenta il prezzo degli abbonamenti. L’incremento sta venendo comunicato in queste ore ai vari clientiattraverso email, e nel dettaglio si passerà dai 3.99 euro mensili ai 4.99, mentre, per chi ha un abbonamento annuale, si passerà dagli attuali 36 euro ai 49.90 euro ogni 12 mesi., 26/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di aumenti abbastanza consistenti, leggasi del 25 per cento per quelli mensili, e del 39 per cento per quelli annuali, e l’azienda di Jeff Bezos li ha giustificati così: “Gentile cliente– si legge sulla email in viata in queste ore – Grazie per essere iscritto ad. Ti contattiamo per informarti di una modifica futura al prezzo del tuo abbonamento. A partire dal 15 settembre 2022, il ...

