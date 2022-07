Amazon Prime aumenta: il nuovo prezzo e la data di entrata in vigore (Di martedì 26 luglio 2022) Aumento all'orizzonte per i clienti Amazon Prime. Lo ha annunciato lo stesso colosso dell'e-commerce che ha inviato una mail ai suoi clienti italiani. Si tratta del servizio con il quale si hanno spedizioni più rapide, spesso gratuite, accesso ad offerte esclusive ed anche la visione di contenuti come Prime Video. Chi vorrà mantenere questi privilegi dovrà spendere di più, sia con la formula che prevede il pagamento annuale che quella mensile. La prima cosa da sapere è che i cambiamenti che scattano per i rinnovi sono previsti a partire dal 15 settembre. Fino ad allora nulla cambierà. Quanto costerà Amazon Prime? L'abbonamento annuale passerà da 36,00€ a 49,90€. Quello mensile, invece, oscillerà tra gli attuali 3,99€ ai futuri 4,99€. L'aumento è stato motivato come riferibile alle contingenze ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 luglio 2022) Aumento all'orizzonte per i clienti. Lo ha annunciato lo stesso colosso dell'e-commerce che ha inviato una mail ai suoi clienti italiani. Si tratta del servizio con il quale si hanno spedizioni più rapide, spesso gratuite, accesso ad offerte esclusive ed anche la visione di contenuti comeVideo. Chi vorrà mantenere questi privilegi dovrà spendere di più, sia con la formula che prevede il pagamento annuale che quella mensile. La prima cosa da sapere è che i cambiamenti che scattano per i rinnovi sono previsti a partire dal 15 settembre. Fino ad allora nulla cambierà. Quanto costerà? L'abbonamento annuale passerà da 36,00€ a 49,90€. Quello mensile, invece, oscillerà tra gli attuali 3,99€ ai futuri 4,99€. L'aumento è stato motivato come riferibile alle contingenze ...

emenietti : in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - repubblica : Amazon Prime, aumenta il prezzo dell'abbonamento: dal 15 settembre la tariffa annuale salirà da 36 a 49,90 euro - sole24ore : ?? #Amazon corre ai ripari contro costi e inflazione e aumenta i prezzi di #Prime. «È la prima volta che modifichiam… - Lucavad72 : RT @perchetendenza: #AmazonPrime: Perché Amazon ha reso noto che a partire dal 15 settembre 2022 il costo mensile dell'abbonamento Prime pa… - alias16g : RT @francofontana43: In pochi giorni mi sono stati notificati aumenti sulle tariffe di Unicredit, wind3, Dazn (+50%) Last but not least: Am… -