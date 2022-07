Alla scoperta di Yacine Adli | tra Milan | hobby e infanzia

Leggi su 11contro11

(Di martedì 26 luglio 2022)Zinedinenasce il 29 luglio del 2000, a Vitry-sur-Seine, un piccolo comune situato nella periferia sud-orientale di Parigi, in Francia. Si, Zinedine. I genitori lo hanno chiamato in questo modo. Come uno dei suoi giocatori preferiti., dopo essere essere stato un anno in prestito al Bordeaux, arriva alpronto ad incantare i campi della serie A. Yacinal: tra scacchi, nuoto e judonon pratica solo il calcio. Nel tempo libero, infatti, si diletta con il gioco degli scacchi, ma anche con altri due sport di movimento, il nuoto e lo judo. È un grande appassionato di queste tre discipline. Inoltre, L’impulso di papà Abdennour regala aun’completa, non solo a livello sportivo. Insieme ai ...