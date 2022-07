Alfonso Signorini battezza il figlio di due ex gieffini: “Momento magico” (Di martedì 26 luglio 2022) Alfonso Signorini ad Agrigento: ha battezzato Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Un Momento magico” La coppia nata sotto i riflettori del GF Vip tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non dimentica Alfonso Signorini. Il conduttore ha fortemente voluto i due nel corso della sua prima edizione da conduttore del reality e i due si sono uniti in una delle storie più belle che il GF Vip ricordi. E nelle scorse ore, in segno di riconoscenza e del legame stupendo che è rimasto negli anni, Ciavarro e la Incorvaia hanno voluto passare nelle mani del popolare giornalista e conduttore una grande responsabilità: Signorini ha battezzato ad Agrigento Gabriele, il figlio della coppia. “Abbiamo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022)ad Agrigento: hato Gabriele,di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Un” La coppia nata sotto i riflettori del GF Vip tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non dimentica. Il conduttore ha fortemente voluto i due nel corso della sua prima edizione da conduttore del reality e i due si sono uniti in una delle storie più belle che il GF Vip ricordi. E nelle scorse ore, in segno di riconoscenza e del legame stupendo che è rimasto negli anni, Ciavarro e la Incorvaia hanno voluto passare nelle mani del popolare giornalista e conduttore una grande responsabilità:hato ad Agrigento Gabriele, ildella coppia. “Abbiamo ...

