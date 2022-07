(Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA – Ha fatto bene l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a decidere di dichiarare ilun’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale? “E’ evidente che la diffusione della malattia, che non accenna al momento a diminuire, è ormai entrata in un circuito comportamentale ben definito. E quindi forse bisognerà indurre determinate persone a vaccinarsi contro il”. Auspica una decisioneautorità sanitarie che consenta l’immunizzazionecomunità più colpite da monkeypox il virologo Andrea, che legge la mossa dell’Oms in questa chiave, come una premessa cioè che guidi i Paesi verso la protezione di chi è più a rischio di contrarre l’infezione. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare spiega ...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, dopo l'allarme dell'Oms arriva l'intervento di Ilaria Capua: 'E' urgente intervenire, perché n… - Lopinionista : Vaiolo delle scimmie: Crisanti, 'Vaccinare i gruppi più a rischio' - Lucia23670081 : RT @ImolaOggi: Vaiolo delle scimmie, Ilaria Capua: 'la malattia si sta diffondendo in alcune comunità di uomini che hanno rapporti sessuali… -

Caso discimmie nella base Nato di Gricignano di Aversa. Ad essere stato contagiato dal MonkeyPox un uomo che risiede nella base. La positività al virus è stata accertata dall'ospedale Cotugno di ...... oggi la Commissione europea ha dato il suo benestare all'immissione in commercio di un altro vaccino: quello della danese Bavarian Nordic contro ilscimmie . Malattia per la quale la ...Il vaiolo delle scimmie già individuato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale emergenza sanitaria pubblica, desta un nuovo allarme. Con 1700 casi in un giorno la sua presenza non è ...Come evitare di prendere il vaiolo delle scimmie in vacanza e a cosa bisogna stare attenti L'OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria globale. Cosa fare per ridurre al ...