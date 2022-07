Un robot scacchista ha spezzato il dito a un bambino (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giovane campione di scacchi è stato troppo frettoloso e non ha dato tempo al bot di fare la sua mossa I bambini, si sa, sono impazienti. E le macchine non sempre sono tolleranti. Ma che almeno ci sia qualcuno a tenerli d'occhio mentre interagiscono insieme! Durante i Moscow Open, i tornei di scacchi russi, un robot ha spezzato il dito a un ragazzino di 7 anni con cui stava giocando … Leggi su it.mashable (Di lunedì 25 luglio 2022) Il giovane campione di scacchi è stato troppo frettoloso e non ha dato tempo al bot di fare la sua mossa I bambini, si sa, sono impazienti. E le macchine non sempre sono tolleranti. Ma che almeno ci sia qualcuno a tenerli d'occhio mentre interagiscono insieme! Durante i Moscow Open, i tornei di scacchi russi, unhaila un ragazzino di 7 anni con cui stava giocando …

