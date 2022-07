Sinner: «Il tennis mi piace perché è una battaglia mentale. Devi entrare nella testa dell’avversario» (Di lunedì 25 luglio 2022) La Repubblica intervista Jannik Sinner. A Wimbledon si è fermato ai quarti, battuto da Djokovic. «Quando perdo, non dormo. Subito dopo la partita, ho rivisto gli highlights. Voglio imparare immediatamente dopo le sconfitte». Dopo Umago, giocherà a Montreal, a Cincinnati e poi agli Us Open, l’unico Slam dove non è arrivato almeno ai quarti. Ci fa un pensierino alla vittoria? Mancherà «Novax» Djokovic, e Nadal ha problemi fisici. «Vediamo. Gioco bene su ogni superficie, passo ore e ore a migliorarmi sempre di più, anche perché con Simone Vagnozzi abbiamo fatto tanti cambiamenti. Ci vuole tempo. Certo, il miglior tennis lo gioco sul cemento». Cosa deve migliorare? «Sto lavorando tanto sul servizio. Devo variare di più la palla. Andare più spesso a rete. Essere ancora più aggressivo. Poi magari perdi la partita perché ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) La Repubblica intervista Jannik. A Wimbledon si è fermato ai quarti, battuto da Djokovic. «Quando perdo, non dormo. Subito dopo la partita, ho rivisto gli highlights. Voglio imparare immediatamente dopo le sconfitte». Dopo Umago, giocherà a Montreal, a Cincinnati e poi agli Us Open, l’unico Slam dove non è arrivato almeno ai quarti. Ci fa un pensierino alla vittoria? Mancherà «Novax» Djokovic, e Nadal ha problemi fisici. «Vediamo. Gioco bene su ogni superficie, passo ore e ore a migliorarmi sempre di più, anchecon Simone Vagnozzi abbiamo fatto tanti cambiamenti. Ci vuole tempo. Certo, il migliorlo gioco sul cemento». Cosa deve migliorare? «Sto lavorando tanto sul servizio. Devo variare di più la palla. Andare più spesso a rete. Essere ancora più aggressivo. Poi magari perdi la partita...

